Comerciantes pedem reforço no policiamento após aumento de crimes no Centro

Comerciantes da área central de Manaus participam, na noite desta quarta-feira (3), de um reunião com o secretário de segurança pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, e outros representantes da força de segurança, com o objetivo de inibir práticas criminosas, como roubos e furtos, em lojas da região.

O encontro foi solicitado pela Associação Comercial do Amazonas (ACA) e foi necessário após o aumento de casos envolvendo roubos, arrombamentos de estabelecimentos comerciais e furtos no Centro da capital amazonense. O comandante do Comando de Policiamento Metropolitano de Manaus (CPM), tenente-coronel Cláudio Silva, o comandante do Comando de Policiamento da Área Sul de Manaus (CPA – SUL), tenente-coronel Ayrton Norte, e o novo comandante da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), capitão Rayleno Pereira, participaram da reunião.

De acordo com representantes da Associação Comercial, os empresários buscam alternativas para a redução dos crimes, que atrapalham a atividade na região. Nos últimos meses houve um crescimento no número de assaltos, que pode contribuir para a redução da movimentação de consumidores no Centro.

A Prefeitura de Manaus esteve representada pelos diretores da Subsecretária Municipal do Centro de Manaus (Subsemc), Daniel Herszon, e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Efraim Aragão.

Herszon destacou a ação do “Centro Seguro” como medida emergencial. Já o representante da Seminf falou sobre como está sendo feito o serviço na rede de drenagem na região central neste período de cheia dos rios

EM TEMPO