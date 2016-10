Comerciantes do AM afirmam que volume na vendas de flores para Dia de Finados caiu 25% em relação a 2015

A venda de flores para o Dia de Finados em Manaus teve uma queda de aproximadamente 25% se comparado ao volume vendido no ano passado. A estimativa é dos próprios comerciantes que estão na frente do Cemitério do Tarumã, desde a última sexta-feira (28). A expectativa é que o movimento aumente nesta terça e quarta-feira, 1º e 2 de novembro.

Às vésperas do Dia de Finados, a procura por flores no comércio caiu em relação ao ano passado. Os comerciantes e vendedores de flores ambulantes acreditam que a crise econômica é o principal fator que pode levar o consumidor a gastar menos nesse período.

“Está todo mundo meio que sem dinheiro. A situação está difícil, mas ainda assim as pessoas não deixam de visitar os túmulos dos entes queridos e prestar uma homenagem. As pessoas estão optando por produtos mais baratos e até mesmo pela compra de menos produtos. Alguns, que antes compravam um kit de todos os produtos, optam hoje apenas pelas velas e um buquê de flores, por exemplo. Já outros optam somente pela coroa”, relatou o autônomo Yan Rodrigo, 19, que aproveitou o feriado para ganhar um extra.

Segundo Yan, muitos comerciantes montaram barracas na frente do cemitério e começam a vender os produtos desde às 5h até às 18h, horário de fechamento do local. Do lado de fora do cemitério, há uma diversificação de preços e o consumidor pode ‘pechinchar’.

As coroas de flores custam em média R$ 10, R$ 20 e R$ 25, já nas barracas que ficam do lado de dentro, o preço é de R$ 10, R$25 e R$ 30. Questionada sobre essa diferença de preço, a comerciante Heliomira Negreiros informou que os permissionários pagam taxas para vender dentro do cemitério. Já a irmã dela, Camila Negreiros, que trabalha no local desde os 14 anos, falou que alguns barraqueiros e ambulantes furtam as coroas e outros objetos deixados nos túmulos e revendem do lado de fora.

“Infelizmente as pessoas não querem comprar um produto que lá fora está mais barato. Já vi eles vendendo uma coroa que aqui custa R$ 30 por apenas R$ 5. A pessoa vem visitar o familiar e compra um artigo para homenageá-lo, mas quando volta aqui a coroa ou as flores foram levadas e revendidas para outra pessoa. Ontem mesmo, eu fiz uma coroa exclusiva com os símbolos do Flamengo e quando foi hoje o cara estava vendendo a mesma coroa lá na frente. Tive que ir lá e tomar da mão dele para devolver para a minha cliente”, disse ela.

Outros vendedores confirmaram a denúncia de roubos e assaltos dentro do cemitério. Até objetos pessoais dos mortos, que são deixados por familiares, são furtados nas dependências do local administrado pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp). A reportagem tentou contato com o comandante da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), mas não obteve resposta até esta publicação.

Floricultura

O movimento nas floriculturas já começou a dar sinais de recuperação. Segundo Davison Souza Castro, 24, auxiliar da Floricultura Canaã, situada na rua Major Gabriel, na Praça 14, nas proximidades do Cemitério São João Batista, os consumidores já começaram a comprar e fazer as encomendas para o Dia de Finados.

“Já estamos sentindo melhorias no movimento. Estamos com bons produtos e oferecendo promoções que atraem os consumidores que procuram por flores naturais”, relatou.

O buquê de rosas é o que tem mais saída e custa em média, de acordo com o tipo de flor, R$ 80. Davison informou que as flores mais pedidas são as tradicionais rosas vermelhas e flores do campo.

Neste ano, devido ao aumento dos custos das matérias-primas, os preços dos produtos tiveram uma leve alta no estabelecimento. As coroas de flores custam em média R$ 250 a R$ 300, cerca de R$ 50 a mais que no ano passado. Entretanto, a floricultura oferece uma promoção com coroa e mais dois buquês de rosas por R$ 450. “Sai bem mais em conta na promoção e consumidor já aproveita para homenagear todos os entes queridos no Dia de Finados. Deixa um buquê em uma sepultura e a coroa e o outro buquê, por exemplo, em outra. Além disso, amigos também aproveitam para comprar junto o kit promocional e garantem assim o desconto”, disse.

