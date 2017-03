Comerciantes de Figueiredo relatam crescimento de mais de 200% nas vendas durante o Carnaval

Empresários do município de Presidente Figueiredo do ramo de hotelaria e restaurantes relataram aumento de mais de 200% em suas vendas e atendimentos durante o Carnachoeira, realizado entre os dias 25 e 28 de fevereiro. Isto é, mais que o triplo em comparação aos dias normais. Para atender à demanda, foi necessário crescer o efetivo de funcionários, como explica Tales Pacheco, dono de um restaurante situado na área central da cidade.

“Já era esperado vender um pouco mais nessa época, mas superamos a nossa expectativa. No meu restaurante, por exemplo, recrutamos dez funcionários temporários, pois os cinco contratados não conseguiram dar conta da demanda, até porque tivemos que estender o horário de atendimento para atender todos os clientes”, afirma.

De acordo com o empresário, o restaurante recebe em média 300 clientes por dia. No período do Carnaval, foram registrados aproximadamente mil atendimentos diários, um crescimento de 233%. “O movimento foi muito intenso e tivemos que atender durante 24 horas. Cheguei a arrecadar nesses quatro dias o que arrecadaria em três meses de venda. Mantivemos preços acessíveis e isso atraiu bastante a clientela”, avalia Tales.

Quem também obteve bons resultados nas vendas foi o empresário Marlon Sobriu, também proprietário de um restaurante. Em seu estabelecimento, o horário foi estendido até às 23h. “Nós costumamos servir apenas almoço. Mas nos dias da festa também tivemos que servir jantar. Recebemos muita procura e as nossas vendas triplicaram”, informa.

Na pousada das Pedras, situada no bairro Morada do Sol, o relato não foi diferente. Luiz Fernando Silva, dono do hotel há mais de 23 anos, disse que, antes mesmo de iniciar o Carnaval, todos os apartamentos do local já tinham sido reservados. “Muita gente procurou a nossa pousada, mas já estava lotada desde a sexta-feira passada, dia 23”, conta.

Parceria

No mês de janeiro, a Prefeitura de Presidente Figueiredo reuniu os empresários do município e propôs uma parceria com o objetivo de aquecer a economia local em período de festas, a começar pelo Carnachoeira. Durante o Carnaval, mais de 100 estabelecimentos comerciais, entre hotéis, pousadas e restaurantes, ofereceram preços mais acessíveis, o que resultou no aumento das vendas.

Com informações da assessoria