Comerciante reclama de música e leva facada no pescoço em bar na Zona Norte

Na madrugada desta segunda-feira (15) o comerciante Núbio Celestial dos Santos, de 45 anos, foi esfaqueado no pescoço, após reclamar de uma música em um bar localizado no conjunto Viver Melhor 2, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

O comerciante está internado em estado grave no Hospital Pronto-socorro João Lúcio, segundo informações do policial militar que faz a segurança na unidade de saúde. A vitima foi atingida com uma facada do lado direito do pescoço depois que reclamou de uma música que foi pedida por um casal que estava no mesmo bar que ele.

“No momento que o marido ouviu o comerciante falando mal do gosto música da mulher, o suspeito desferiu um golpe de faca na vitima. O golpe foi tão forte que o cabo da faca quebrou e o objeto ficou fixado no corpo da vitima”, informou o policial.

Depois do crime o casal fugiu sem ser identificado. Nubio, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu), para o pronto-socorro. onde foi submetido à cirurgia nesta manhã. Até a publicação desta matéria o estado de saúde da vitima não foi divulgado.

Daniel Landazuri

EM TEMPO