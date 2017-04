Comerciante reage a assalto e é morto no Parque das Nações

O comerciante Jecivaldo Cerqueira de Carvalho, de 63 anos, foi morto com um tiro no tórax ao tentar reagir a um assalto quando chegava em casa na companhia de sua esposa. O crime aconteceu por volta de 1h10, na rua Albânia, bairro Parque das Nações, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a esposa da vítima, de 53 anos, que preferiu não ter o nome divulgado, o casal chegava em casa quando foi abordado por dois suspeitos armados que não foram identificados.

“Meu marido já tinha guardado o carro na garagem e eu fiquei vigiando do lado de fora como eu sempre faço, quando o portão estava fechando e eu me preparava para entrar, apareceram os dois suspeitos. Um deles colocou a arma na minha cabeça e daí me colocaram pra dentro”, disse a esposa.

Ainda segundo a esposa da vítima, o comerciante reagiu quando viu os suspeitos colocarem uma arma na cabeça da mulher. “Meu marido ainda estava dentro do carro, quando ele viu a situação tentou jogar o carro em cima dos criminosos, foi quando um deles atirou” contou.

Jecivaldo chegou a se levado para o SPA Danilo Correa, onde faleceu pouco depois de dar entrada. às 1h45. O corpo do comerciante foi levado ao Instituto Médico Legal.

Daniel Landazuri

EM TEMPO