Comerciante morre em hospital após ser alvejado dentro do próprio estabelecimento, na Zona Norte de Manaus

Wanderlan de Mello Lima, 22, morreu no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, Zona Norte de Manaus, após ser alvejado a tiros na manhã desta quinta-feira (6), dentro do próprio estabelecimento comercial – um mercadinho – localizado conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, mesma zona.

Familiares da vítima, que preferiram não se identificar, disseram que a vítima estava abrindo o comércio, por volta de 7h, quando dois homens – em uma moto de placa e características não informadas – chegaram, anunciaram o assalto e, em seguida, começaram a atirar.

De acordo com a polícia, a dupla de suspeitos estaria atrás de uma arma, mas a família disse que Wanderlan não anda armado e que, possivelmente, os bandidos foram atrás de dinheiro, porém, como ainda era muito cedo, não havia valores no caixa.

“Eles chegaram, mal anunciaram o assalto e já foram atirando. Ele tentou se abaixar, mas acabou sendo atingido”, relatou a esposa da vítima que pediu para não ter o nome divulgado. Ela estaca no comércio com o marido na hora do crime.

Policiais da 26 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o HPS Delphina Aziz, mas morreu ao dar entrada na unidade.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO

Colaborou Ana Sena