Comerciante é vítima de acerto de contas na Cidade de Deus

A rua onde o crime aconteceu na rua Jaçanã, por volta das 21h30 da noite de quinta-feira (15) – Daniel Landazuri

O comerciante José Roberto Lopes Brito, de 23 anos, foi morto com cinco tiros, por volta das 21h30 da noite desta quinta-feira (15), na rua Jaçanã, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações que testemunhas repassaram para policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, José caminhava pela rua quando dois homens, em duas motocicletas, o chamaram pelo nome e fizeram os disparos. Os suspeitos fugiram sem ser identificados.

A vítima foi atingida com quatro tiros na cabeça e um nas costas.José não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. O corpo do comerciante foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Polícia Militar, as características do crime são de um acerto de contas que pode ter relação com o tráfico de drogas.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO