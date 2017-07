Comerciante é preso por ser mandante do homicídio de um adolescente em 2016

Antônio é investigado como mandante do homicídio de Francisco. Ele contratou pessoas para executarem o crime – Divulgação

Um homem identificado como Antônio Edcarlos de Oliveira, de 43 anos, conhecido como “Carlão”, foi preso na última sexta-feira (28), pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS). O comerciante estava sendo investigado como mandante do homicídio do adolescente André da Silva Souza,de 15 anos, ocorrido na noite do dia 16 de novembro de 2016, na rua Acaiaca, bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital.

De acordo com Torquato Mozer delegado adjunto da DEHS, Antônio foi preso na casa onde morava, localizada na Avenida Mulateiro, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte. A ordem judicial em nome do infrator, com prazo de 30 dias, foi expedida no dia 21 de julho deste ano, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

O delegado explicou que no dia do crime, a vítima estava acompanhada do primo dela no bar de propriedade de Antônio, no momento em que o comerciante e André começaram a discutir. Eles chegaram, inclusive, a incitar agressão física. Quando saíram do estabelecimento, André e o primo foram abordados por dois homens e um deles portava uma arma de fogo. Conforme o delegado, André foi alvejado com um tiro na cabeça, vindo a óbito no local, e o primo dele sofreu uma perfuração na mão esquerda.

“Constatamos durante as investigações que a pessoa que efetuou os disparos em direção a André e ao primo dele foi o ex-policial militar do Amazonas Francisco Marques Reis, conhecido como “Max”, que era integrante de um grupo de extermínio que atuava na capital. “Max” é investigado em seis procedimentos na DEHS”, disse Mozer.

A autoridade policial destacou que Antônio também é apontado como mandante do homicídio de Francisco Guedes Benevides, ocorrido em novembro de 2013, após discussão no bar do infrator. “Antônio é investigado como mandante do homicídio de Francisco. Ele contratou pessoas para executarem o crime. Antônio é dono de um bar e as pessoas que dão problema no estabelecimento ou que afastam a sua clientela são punidas”, esclareceu.

Torquato Mozer informou que o ex-policial militar está preso no Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O delegado ressaltou que irá representar junto à Justiça a conversão do mandado de prisão temporária para prisão preventivas, a fim de que o processo em nome do comerciante transcorra normalmente.

