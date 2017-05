Comerciante é preso em Manaus após estuprar menina de 15 anos

O comerciante Ronaldo Cunha Costa, de 50 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (22), após estuprar uma estudante de 15 anos.O crime ocorreu na avenida Tenente Roxana Bonessi, antiga igarapé do passarinho, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.



Em depoimento à Polícia, a vítima relatou que o suspeito abaixou as calças dele e obrigou a estudante a praticar atos libidinosos . Depois tirou as roupas da vítima e passou aos mãos nas partes íntimas dela, contra a vontade da adolescente.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito trafegava em via pública, no veículo dele, modelo Fiat Uno. Ao avistar a estudante andando na rua com várias bolsas nas mãos, o comerciante ofereceu uma carona a estudante. No primeiro momento a menina recusou, porém diante da insistência dele em ajudar, ela acabou aceitando.

Ainda segundo a polícia, alguns minutos depois, o Ronaldo parou o carro em um lugar escuro e estuprou a estudante. Após a violência sexual, a vítima conseguiu sair do carro e pediu ajuda a moradores das proximidades, que acionaram os policiais militares da 15a Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O comerciante foi levado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foi autuado em flagrante por estupro. Ele será levado a audiência de custódia, ainda na tarde desta segunda-feira.

Ana Sena

EM TEMPO