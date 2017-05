Comerciante é preso com 4 kg de cocaína em embarcação vinda de Tefé para Manaus

O comerciante Antônio Jackson Mendes Dias, 25, foi preso na manha desta quinta-feira (11), no Porto Privatizado de Manaus, no Centro, zona sul, com quatro quilos de cocaína pura, em uma embarcação que vinha de Tefé, município distante 523 quilômetros em linha reta da capital. As informações são do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

Sob o comando do diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, as equipes de investigação da unidade policial prenderam, na manhã desta quinta-feira, dia 11, por volta das 6h30, no Porto Privatizado de Manaus, no bairro Centro, zona Sul.

Caso era investigado:

Segundo o diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier,o caso estava sendo investigado há seis dias e, na manhã desta quinta-feira, as equipes de investigação receberam uma denúncia, informando que uma embarcação estaria transportando drogas de Tefé para Manaus. O denunciante repassou, ainda, algumas características físicas da pessoa que estaria em posse do entorpecente.

“Após a denúncia, nós nos deslocamos ao local indicado e esperamos o barco atracar no porto. As equipes identificaram Antônio Jackson pelas características repassadas e, durante vistoria realizada no interior da embarcação, encontramos uma mala contendo roupas pessoais e uma sacola com quatro quilos de cocaína pura. O infrator negou que a droga pertencia a ele, mas não soube dizer de quem seria a sacola. Essa droga seria distribuída em pontos de comercialização de drogas na capital”, explicou Mavignier.

Na base do Denarc Antônio Jackson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) os policiais civis constataram que o infrator já tinha passagem pelo mesmo crime, em 2015.

O infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.