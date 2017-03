Comerciante é morto com 5 tiros no Prosamim do Cajual

O comerciante Marcelo Carmo da Costa, 20, foi morto com cinco tiros, por volta das 14h deste sábado (4). O crime ocorreu no Prosamim do Cajual, no bairro Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o capitão Alberto Neto da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava chegando em sua residência, localizada na rua Leopoldo Neves, quando foi abordada por suspeitos em um veículo, de cor cinza, placa e características não informadas.

A vítima ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos criminosos dentro do Prosamim, onde foi executado.

“Aparentemente, eram duas pessoas dentro do carro, mas acreditamos que tinha mais. Quatro tiros atingiram a nuca e um a pena. Segundo a esposa dele, quando era menor de idade, Marcelo foi apreendido por tráfico de drogas”, disse o capitão.

Para a polícia, o crime tem características de acerto de contas, motivado pelo tráfico de drogas. O capitão Alberto Neto ainda informou que o crime pode ter ligação com os outros homicídios que ocorreram na área nos últimos dias.

“Sabemos que aqui tem uma disputa por pontos de venda de drogas. Então, possivelmente, esse crime tem relação com os demais crimes que aconteceram na área nos últimos dias, mas só quem vai poder confirmar isso é a investigação que está sendo feita pela Polícia Cívil”, falou Alberto Neto.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necrópsia. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Mara Magalhães

EM TEMPO