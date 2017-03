Comerciante é baleado em frente à esposa na Zona Leste

O comerciante José Almir Benvindo da Silva, 56, foi baleado em frente à esposa, na noite desta quarta-feira (8). O crime ocorreu por volta das 21h, o casal estava conversando em frente ao estabelecimento da família, na rua Magalhães, bairro Nova Vitoria, Zona Leste, quando um suspeito chegou ao local e fez os disparos; seis acertaram o abdômen de José.

As circunstâncias do crime não foram passadas com detalhes para a polícia. De acordo com testemunhas, o comerciante foi socorrido por familiares e levado em um veículo particular até o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, onde passou por uma cirurgia. O estado saúde da vítima não foi divulgado.

De acordo com o PM Ribar Matos, que faz a segurança no pronto-socorro, os familiares evitaram comentar o que aconteceu.

“Em um breve interrogatório aqui no hospital a esposa do comerciante só comentou que ele já foi acusado de homicídio. A versão dela é muito confusa, não disse quantos suspeitos eram e nem como fugiram do local”, informou o policial.

Segundo o site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), José Almir, já respondeu pelo crime de Homicídio Simples, no ano de 2010.

Até o momento desta publicação o caso não havia sido registrado pela Polícia Civil.

Daniel Landazuri

EM TEMPO