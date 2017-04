Comerciante é assassinado durante assalto no Lírio do Vale

O comerciante Francisco Evanildo Lima, de 42 anos, conhecido como Nildo, foi assassinado por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira (6), dentro da loja de materiais de construção que ele era proprietário, localizada na esquina da ruas Vale do Sol e Ipanema, no bairro Lírio do Vale 1, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações que testemunhas passaram para a polícia, dois homens chegaram em uma motocicleta e entraram no estabelecimento logo depois que os funcionários saíram para fazer uma entrega.

O filho da vitima, o cabeleireiro Derick Lima, de 30 anos, informou que o corpo do comerciante foi encontrado pela esposa que estava preparando o almoço na casa da família, que fica na parte superior da loja.

“Minha mãe ouviu os tiros e quando desceu viu ele caído próximo ao depósito da loja. Ela ainda tentou verificar se ele tinha algum sinal de vida e pediu por socorro”, disse o cabeleireiro.

O filho ainda informou que é a quarta vez que o estabelecimento é assaltado. Os vizinhos do comerciante ficaram surpresos com o crime.

“Ele ajudava muito todos os vizinhos aqui da área, quando alguém precisava ele vendia a prestação e até fiado. Muito triste, foi uma crueldade o que fizeram com ele”, lamentou dona de casa Celeste Leal, de 52 anos.

Agentes do Departamento de Polícia-Técnico Científica (DPTC) fez a perícia no local. Nildo foi baleado com três tiros na cabeça e os suspeitos fugiram sem serem identificados, levando uma quantia em dinheiro e o celular da vítima.

Testemunhas afirmaram à polícia que os suspeitos saíram do local do crime em uma motocicleta preta de modelo Fan 125 e placa não identificada.

O corpo do comerciante foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Comovidos com a morte do comerciante, todos o vizinho fizeram uma homenagem no momento da remoção e deram uma salva de palmas à Nildo.

Daniel Landazuri

EM TEMPO