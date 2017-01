Comemorações ao 20ª aniversário da Esmam iniciam na segunda-feira

A Escola da Magistratura do Amazonas completa 20 anos e as comemorações começa na próxima segunda-feira (23), às 11h, com um cerimonia no salão Dr. Fausto Ferreira dos Reis, no Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes.

“Celebramos o aniversário de uma instituição de ensino, que cuida e valoriza a humanidade, com a difusão da dignidade, da igualdade, da liberdade, que são as estruturas fundamentais do direito, indispensáveis à paz e a harmonia social”, enfatizou o coordenador, o juiz de direito, Paulo Fernando de Britto Feitoza.

Criada pela Lei Complementar nº 17, de 23 de janeiro de 1997, a Esmam iniciou suas atividades em 1999, em um prédio histórico localizado na Rua Simão Bolívar, 245, Centro da cidade, cedido pelo então governador Amazonino Mendes.

“Este momento é magno. São transcorridos 20 anos de instituição da Escola Superior da Magistratura do Amazonas. Nesse tempo muito conhecimento foi difundido e muitos debates ocorridos. Não é possível deixar de recordar tantos, que por aqui passaram e deixaram a sua indelével marca do saber jurídico. A todos a merecida homenagem que a direção lhes presta”, afirmou o diretor, desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa.

A Escola tem como função promover a capacitação continuada dos magistrados em busca da prestação jurisdicional de excelência. Busca aprimorar o magistrado e promover com a sociedade encontros, que valorizem o saber jurídico e a sua melhor forma de aplicá-lo. O desembargador aproveitou o momento para parabenizar a todos que integram a instituição.

“Aqui, nesta casa vintenária, o direito é cultuado e a justiça tem um valor inquestionável. Parabenizo a Escola da Magistratura retroagindo estas felicitações a todos que a compuseram anteriormente e fizeram com que ela atingisse a sua marca de qualidade e excelência”, disse o desembargador Ari Moutinho.

De acordo com Paulo Fernando, a celebração do 20º ano da ESMAM representa a consolidação de um portal jurídico e social, que tem a função institucional de aprimorar intelectualmente o magistrado e socialmente debater o dinamismo do direito.

