Começou o desfile do grupo especial do Carnaval de Manaus

Dando o ponta pé inicial no desfile das escolas de samba do grupo especial de Manaus, a Sem Compronisso fez jus ao seu enrendo e veio vendendo emoções na passarela do samba, neste sábado (25).

Com 2,5 mil brincantes dividido em 14 alas, três carros alegóricos que abusaram de brilho, luz e criatividade, 80 baianas e 250 ritmistas da bateria destemida, a agremiação leva para o sambódromo a histórias das grandes feiras do Brasil. Envolvido pela felicidade de disputar mais um Carnaval entre as escolas do grupo especial, o presidente da Sem Compromisso pisou na avenida com a determinação de levar o primeiro lugar para a Zona Norte.

“Como sempre a Sem Compromisso vem para brincar o Carnaval, mas também para brigar pelo título de campeã. Passamos por dificuldades mas isso não nos tirou a vontade de trazer a nossa escola grandiosa, cheio de novidades e pronta para vencer”, disse Getúlio Lobo.

Mostrando que não existe barreira para brincar e muito menos ser feliz na passarela do samba. Isis Palheta, 53, vai desfilar pela 15° vez pela Sem Compromisso em cima de uma cadeira de rodas.

“Aqui todos somos igual. Defendemos a nossa escola com garra e amor. A cada ano minha vontade de desfilar se renova na Sem Compromisso. É uma emoção tão grande que a minha impossibilidade de pisar não chão não interfere de brincar”, salientou.

No seu primeiro mandato de rainha da bateria, Úrsula Freitas não se intimidou com o nervosismo e mostrou samba no pé do início ao fim da apresentação. “Não consigo nem explicar o que estou sentindo neste momento. É gratidão misturado com alegria e nervosismo, mas não irei desapontar meu pavilhão e vou sambar como nunca sambei nessa avenida”.

Zona Norte

Única escola de samba da Zona Norte de Manaus, A Sem Compromisso abre o desfile do Grupo Especial de Manaus.

A agremiação começou o desfile as 20h04 com 2,8 mil brincantes, três carros alegóricos, 250 ritmistas e 80 baianas.

O samba da Sem Compromisso vem apostando na história das feiras de Manaus. “A nossa escola saiu daquela linha de falar de celebridades, políticos. Hoje, apostamos em temas sociais, que acrescentem algo ao público que vem prestigiar o nosso desfile”, explicou o diretor musical da escola, José Lobo.

O desfile começou com as arquibancadas completamente vazias. A expectativa, é de que o público só começe a chegar nas próximas horas.

A próxima escola a entrar na avenida é a Andanças de Ciganos, as 21h20.

