Começa segunda etapa de vacinação contra febre aftosa no Sul do Amazonas

A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa começou nesta terça-feira (1º), em 21 cidades do sul do Amazonas, além de Presidente Figueiredo e Novo Airão, na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

A campanha é coordenada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) e se estende até o próximo dia 30 de novembro. A meta é imunizar 831 mil animais nesta etapa, no Estado.

Os criadores de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos devem procurar as casas agropecuárias ou unidade local do Idam para adquirirem a vacina. O preço do medicamento varia de R$ 1,50 a R$ 2,20 a dose. Além de imunizar o rebanho, o pecuarista precisa comprovar a imunização nos escritórios locais da Adaf ou Idam para a validação e controle do Estado.

Os municípios a serem atendidos nessa etapa são: Barcelos, Canutama, Carauari, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Lábrea, Novo Airão, Pauiní, Santa Izabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Tapauá, Apuí, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã e Presidente Figueiredo. A Região Sul do Amazonas concentra o maior número de gado do Estado, com destaque para Boca do Acre e Guajará.

A aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida do aparecimento de vesículas (aftas), principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido.

A doença é causada por um vírus, que pode se espalhar rapidamente, caso as medidas de controle e erradicação não sejam adotadas logo após a sua detecção.

O vírus também pode ser transportado pela água, ar, alimentos, pássaros e pessoas que entraram em contato com os animais doentes.

