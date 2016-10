Começa nesta segunda a oferta gratuita de exames de mamografia no Instituto da Mulher, em Manaus

Oferta de exames extra e mamografia estarão disponíveis para mulheres a partir desta segunda-feira (3) no Instituto da Mulher Dona Lindú, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A ação será realizada durante todo o mês de outubro e tem o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre o câncer de mama.

Os exames serão realizados no próprio instituto, sempre das 8h às 17h, com a disponibilização de 40 vagas por dia. Poderão realizar os procedimentos médicos mulheres a partir de 40 anos, que estiverem portando carteira de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Não é necessário a apresentação de encaminhamento médico. A entrega de senhas começa a partir das 8h da manhã.

Além da oferta, palestras de prevenção ao câncer de mama e colo de útero serão realizadas durante todo o calendário da programação. “Esta ação, que pretende conscientizar mulheres a partir dos 40 anos a não deixarem o exame para depois é fundamental para um bom prognóstico, aumentando assim em 95% as chances de cura. O objetivo é garantir um futuro saudável e promissor, não só para a paciente como para toda a família”, ressaltou a diretora do instituto, Dra. Grasiela Leite.

