Começa a venda de ingressos para a banda do ViaNorte e inscrições para o concurso de Fantasia

Já começou a venda de ingressos para a 1ª Banda do ViaNorte que promete esquentar shopping Manaus ViaNorte – Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, Nova cidade, na Zona Norte, no sábado próximo, 11 de fevereiro, das 16h a meia noite.

O shopping anunciou a sua programação carnavalesca para a temporada e escolheu abrir o reinado de Momo realizando um Pré-Carnaval com a 1ª Banda do ViaNorte, na arena do shopping, localizada na área externa do centro de compras.

A Arena ViaNorte recebe os últimos preparativos para recepcionar o público e as atrações musicais que irão embalar os foliões. Na agenda estão programadas as apresentações das bandas Pororoca Atômica, Cauxi Eletrizado, Xiado da Xinela e o o Dj Evandro Jr. Os ingressos (R$ 5,00) pode ser adquiridos na Tropical Multiloja do ViaNorte, das 10h às 22h.

Concurso de fantasia infantil – Ainda na agenda momesca, será realizado um Carnaval Infantil para as crianças não ficarem de fora da folia e que terá ainda um concurso de fantasias, oficinas infantis, palhaço, bandinha e algodão doce.

A partir desta terça-feira (7) encontra-se abertas as inscrições para o 2º Concurso de Fantasia Infantil ViaNorte, que será realizado, em 25 de fevereiro, na praça de alimentação do centro de compras, quando na ocasião também será realizado o 1º Baile Infantil. A inscrição será um quilo de alimento não perecível e pode ser feita também na Tropical Multiloja do shopping, das 10h às 22h.

As melhores fantasias ganharam premiação. O primeiro lugar na categoria de zero a quatro anos vale R$ 1.000,00 mais 100 horas gratuitas no Clube da Criança. O Segundo R$ 400,00, mais 40 horas de brincadeiras no Clube da Criança e o Terceiro R$ 100,00 e 10 horas no Clube da Criança. Na categoria de cinco a 12 anos, a premiação terão os mesmos valores e tempo de duração das brincadeiras no Clube da Criança.

Com informações da assessoria