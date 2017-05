Combustível está entre os maiores gastos de prefeituras do interior do Amazonas

Aquisição de combustíveis e locação de veículos prometem ser os principais gastos de pelo menos 15 prefeituras do interior do Estado ao longo de 2017. A projeção desses custos está no Diário Oficial dos Municípios, cujos extratos de licitações homologadas e contratos celebrados foram publicados entre o período de 31 de janeiro a 24 de abril, conforme levantamento feito pelo EM TEMPO, e que somam mais de R$ 60 milhões.

Os gastos inseridos nessas licitações ainda contemplam limpeza pública, reforma de escolas, compra de alimentos e medicamentos, além do acesso à internet.

Em 11 desses 15 municípios, a aquisição de combustível dispara em primeiro lugar, cujos valores alcançam o montante de R$ 33,6 milhões. Urucurituba, por exemplo, deverá desembolsar cerca de R$ 7,1 milhões segundo contratos homologados no Diário Oficial. Já a Prefeitura de Tefé deverá pagar mais R$ 7 milhões com combustível e derivado de petróleos. Em terceiro lugar, com maiores gastos está o município de Itacoatiara com valores que chegam a R$ 4,9 milhões, conforme homologação.

O município de Tonantins deverá desembolsar R$ 3,1 milhões, seguindo de Apuí, com gastos de R$ 2,9 milhões, Lábrea, com custo de R$ 2,5 milhões, Codajás, com gastos de R$ 2,4 milhões, Coari com R$ 1,2 milhões, Jutaí com R$ 1,1 mi, Borba com R$ 770 mil e Caapiranga com gastos de mais de R$ 415 mil. Todos esses valores são projeções de gastos com combustíveis.

Rio Preto da Eva, que faz parte da Região Metropolitana de Manaus, deverá gastar neste ano cerca de R$ 11,6 milhões com locação de equipamentos sem operador, cujos contratos já estão empenhados por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Limpeza do município.

Os gastos foram justificados como sendo para abertura, drenagem, pavimentação, obras e recuperação de estradas vicinais e foi celebrado com a empresa F R Comércio Varejista de Materiais de Construção Ltda. – EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 11.463.415/0001-18, como objeto, locação de máquinas sem operador.

Já Iranduba, que fica a 27 quilômetros de Manaus, deverá desembolsar neste ano R$ 4,2 milhões para a contratação de empresa especializada em locação de máquinas e equipamentos e barco fluvial para coleta de lixo domiciliar e entulhos na cidade. O extrato do aditivo do termo de contrato nº 004/2016 foi oriundo do pregão presencial nº 001/2016 com a empresa D.C. Construções E Serviços de Transporte Ltda. – EPP, CNPJ: 17.278.230/0001-10.

Em um contrato celebrado em 3 de janeiro deste ano entre o município de Humaitá e a empresa Ambiental Serviços Terceirização Ltda – ME, a prefeitura deverá desembolsar mais de R$ 2,9 milhões para execução dos serviços de limpeza pública com fornecimento de veículos, motorista e equipe para realização de coleta manual e transporte de resíduos sólidos e domiciliares, comerciais e industriais na cidade, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Com gastos previstos em R$ 1,1 milhão, a Prefeitura de Japurá homologou a proposta vencedora do pregão presencial nº 002/2017 em favor da empresa: E. Silva dos Santos – EPP, para aquisição de medicamentos para atender as unidades de saúde do município.

Os demais gastos ficaram por conta dos municípios de Tonantins que deverá pagar mais de R$ 1,5 milhão com reformas de escolas durante o ano de 2017. Já Manacapuru deve gastar R$ 661 mil com compra de alimentos; enquanto Tefé deve pagar mais de R$ 684 mil com conserto e manutenção de ar condicionados.

O prefeito de Urucurituba, José Claudenor Pontes (PT), informou que os registros no Diário Oficial dos Municípios se trata de um processo licitatório que, segundo ele, necessariamente não serão pagos pela prefeitura em seus valores totalizados. Ele explicou que o valor de mais de R$ 7,1 milhões é relativo a um contrato que pode valer por mais de um ano. José Claudenor Pontes, em seu primeiro mandato à frente da gestão pública, disse que encontrou salários de servidores atrasados que já foram sanadas em sua grande maioria.

“A prefeitura licitou, mas não é obrigada a comprar, é para ter um respaldo quando for necessário. O valor fica habilitado, o que não pode acontecer é que a prefeitura gaste um valor maior que esse que foi informando no DOM”, explicou o prefeito.

A reportagem entrou em contato com os gestores das demais prefeituras citadas, sem sucesso.

