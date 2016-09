Combate às queimadas e desmatamento ganha reforço no Amazonas

As ações contra focos de calor no Amazonas ganharam reforço, nesta terça-feira (20), com a fusão do grupo de trabalho (GT) de monitoramento da qualidade do ar de Manaus e da Região Metropolitana com o GT de prevenção, controle e combate às queimadas e incêndios florestais no estado. O objetivo é orientar as tomadas de decisão e criação de políticas públicas de prevenção e mitigação dos impactos de queimadas e desmatamento.

O fato aconteceu durante a reunião de GT de queimadas, realizado na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), na Zona Centro-Sul de Manaus. Os dois grupos que mantinham agendas separadas, agora pretendem transformar o grupo em um comitê estadual.

De acordo com o titular da Sema, Antonio Stroski, a fusão é estratégica para a execução do “Plano de prevenção, controle e combate às queimadas” do governo do estado e intensificará o compartilhamento de dados.

“O combate às queimadas é constante e várias instituições parceiras estão empenhadas nesse desafio com o Estado nos dois grupos. As agendas dos grupos se entrelaçam e é natural que a integração ocorra. O trabalho de cada membro é fundamental para embasar tomadas de decisão e isso acabou abrindo um leque de um fórum de orientação que coloca o grupo unificado a serviço do Estado”, destacou.

Apesar da integração dos grupos, o planejamento acertado anteriormente permanece. Na agenda da GT da qualidade do ar, por exemplo, está definida a emissão de boletins diários sobre as condições da qualidade do ar, quando as estações de monitoramento estiverem em operação. O plano de trabalho deve ser executado em três anos com início das operações em 2017. Ele irá subsidiar o planejamento contra queimadas com dados em tempo real. A base do GT será concentrada na Sala de Situação da Sema, onde já é feito o monitoramento via satélite de focos de calor, velocidade dos ventos, pluviosidade, entre outros, com informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Serão seis estações de medição da qualidade do ar. A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) já tem duas em operação, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) tem uma, e as outras três devem ser adquiridas por meio de projeto que será submetido para captação de recursos e aprovação do Fundo Estadual de Meio Ambiente (Fema), no Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemaam).

Memória

O GT de monitoramento do ar foi criado em junho deste ano com a assinatura de um termo de cooperação envolvendo oito instituições incumbidas de realizar a medição da quantidade real de poluentes e nível de toxidade dos gases na atmosfera da região. Já o GT de Queimadas foi criado no ano passado e formalizado este ano.

Visitas

As ações do GT queimadas, no último mês, resultaram na criação e implantação de Comitês Municipais de Combate a Queimadas e Incêndios Florestais, além do plano municipal contra queimadas com as estratégias de trabalho adequadas à realidade de cada município, em Lábrea, Apuí, Manicoré, Humaitá, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte. A ação integra a agenda de visitação aos municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM), Sul e Baixo Amazonas realizada pela equipe técnica da Sema, Ipaam, Corpo de Bombeiros, entre outros membros do GT.

Com informações da assessoria