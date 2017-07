Combate ao crime no Amazonas ganha reforço de 70 fuzis do Exército

SSP e Exército na entrega dos fuzis que aconteceu no 12º Batalhão de Suprimento – Divulgação

Uma das armas mais potentes da atualidade vão auxiliar as ações de segurança pública no Amazonas. Na tarde desta terça-feira (18), 70 fuzis, calibre 762, foram entregues para as forças policiais estaduais, na sede do 12º Batalhão de Suprimento, localizado na avenida Marechal Bittencourt, 55, bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital.

De acordo com secretário de Segurança de Pública, Sérgio Fontes, a tratativa para o recebimento dos fuzis começou no início deste ano, quando houve o caos carcerário em Manaus. Desde então, a SSP vem conversando com o Exército para otimizar o combate ao crime, principalmente, o tráfico de drogas no Estado – que é a origem da maioria das demais atividades criminosas.

“A primeira cidade a receber esse armamento no país foi o Rio de Janeiro. Manaus é a quarta capital a receber esses fuzis, que apenas o Exército, a Polícia Federal e a Marinha possuíam. São os melhores armamentos até o momento. Aqui no Amazonas trabalhávamos como a 5,56/2,23”, relatou.

Leia também:Polícia diz que brasileiro lidera de Miami grupo responsável por fuzis no Galeão

Ainda segundo o secretário, essas armas foram emprestadas pelo Exército e não há previsão para a devolução. A SSP-AM recebeu 5 mil cartuchos e, daqui a 6 meses, os fuzis serão trocados por outros armamentos. A troca será feita sempre que houver necessidade.

O general da 12ª Região Militar “Região Mendonça Furtado”, Carlos Alberto Mansur, foi o responsável por entregar o novo armamento ao secretário. Os fuzis serão distribuídos entre a Polícia Civil, o Grupo Especializado em Resgate e Assalto (Fera), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Polícia Militar, Rocam, Grupo de Operações Especiais (GOE), Comando de Policiamento Especializado (CPE), Grupo Marte, Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) e Grupamento Aéreos das instituições da segurança pública do Amazonas.

Características Fuzil 762

Tradicional e de utilização consagrada por décadas em outros países, o modelo ganhou novo fôlego no Brasil. O Exército Brasileiro solicitou alterações no modelo do Fz 7,62 M964 (FAL) para a versão mais curta do PARAFAL (MD1). O fuzil está entre as cinco armas mais poderosas do mundo.

Bruna Chagas

EM TEMPO

Leia mais:

60 fuzis de guerra apreendidos em aeroporto

Em Manaus, pré-candidato a vereador é preso após tentar comercializar fuzis

Em Manaus, pré-candidato a vereador é preso após tentar comercializar fuzis