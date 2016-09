Combate à sonegação entre os temas da 10ª Semana do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais

Em comemoração ao Dia do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, celebrado no dia 21 de setembro, o Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Sindifisco-AM) e a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Affeam) realizarão, de 20 a 22 deste mês, a 10ª Semana do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, com o tema ‘Combate à Sonegação Fiscal – Planejamento e Gestão’.

A solenidade de abertura do evento e a palestra coordenada pela Escola de Administração Tributária do Sindifisco-AM (Esata), acontecerão no dia 20, a partir das 9h, no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM). A palestra será proferida pelo auditor fiscal de tributos estaduais de Minas Gerais, Luiz Gustavo Sodré Couto, que atua desde 2004 como coordenador executivo da unidade de inteligência fiscal da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, e que falará sobre o tema ‘Inteligência Fiscal como instrumento de combate à sonegação fiscal’.

Como parte da comemoração, no dia 21, a partir das 9h, será divulgado um vídeo institucional que aborda a importância do auditor fiscal para a sociedade. É papel do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais a aplicação da legislação tributária relativa ao ICMS, o IPVA e o ITCMD, em nível administrativo, com o objetivo de garantir o cumprimento, pelos contribuintes, das obrigações tributárias, assegurando, assim, a realização das receitas tributárias previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado.

Na oportunidade, o Sindifisco-AM prestará homenagem ao ex-governador do Estado, Amazonino Armando Mendes, em agradecimento e reconhecimento pelas relevantes ações de valorização da carreira do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais.

O Sindifisco-AM e a Affeam também programaram uma palestra especial sobre saúde para os auditores fiscais de tributos estaduais. Com o tema ‘Cuidados para Prevenir Acidentes e Futuras Fraturas em Domicílio’, a palestra será realizada no dia 22, às 9h, no auditório da Affeam. A ministrante da palestra é Jussara Costa, que é fisioterapeuta e doutora em ergonomia.

No dia 22, serão realizadas diversas atividades recreativas, como: sinuca, tênis de mesa, xadrez e baralho. O destaque da programação recreativa será o torneio de dominó com a entrega de troféu ao vencedor. Após as atividades, será servida uma feijoada aos convidados no auditório da Affeam.

Com informações da assessoria