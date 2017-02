Combate à celulite ainda é uma grande preocupação estética

É verdade que a cosmética evoluiu bastante, mas a celulite continua apavorando as mulheres. Existe uma verdadeira guerra em andamento contra a retenção de líquidos e a má circulação. Ninguém quer as famigeradas “cascas de laranja” nas coxas e nos quadris. Assim, as academias e clínicas de estética estão cheias de mulheres que querem se livrar e também prevenir a celulite. E onde estão os homens? Os sortudos não sofrem com isso porque não passam pela “dança dos hormônios” que mensalmente bombardeia as mulheres. O metabolismo deles é outro.

Não é segredo que a celulite pode ser prevenida, cortando da dieta as comidas e bebidas industrializadas, as frituras, os doces e praticando atividade física. Na área da estética existe uma infinidade de produtos que prometem melhorar o aspecto da pele com celulite, mas a drenagem linfática continua sendo um dos métodos mais eficazes, aliados a outros procedimentos e cosméticos específicos.

A drenagem linfática estimula o organismo a eliminar as toxinas através do sistema linfático. Para entender um pouquinho, o sistema linfático é formado por pequenos canais pelos quais transita a linfa, uma substância importante em nosso organismo responsável pela limpeza das células. Assim, quando é ativado, todas as substâncias tóxicas vão para a corrente sanguínea e são eliminadas através da urina. O resultado é que diminui os inchaços, estimula a desintoxicação, oxigena os tecidos e, ainda, promove o relaxamento muscular.

O tratamento deve ser feito com movimentos leves e precisos, deslizando sobre o trajeto dos vasos linfáticos. Para resultados mais eficazes, é interessante aliar a drenagem linfática a outros procedimentos. Um deles é a corrente russa, também chamada de estimulação russa, que através de um aparelho de eletroterapia ativa o tônus muscular, potencializa os efeitos da drenagem linfática e combate a flacidez. A vantagem deste tipo de tratamento é que não é invasivo e é indolor.

Geralmente não existem restrições para se aplicar a drenagem linfática e a corrente russa, mas pessoas que têm tumores nos gânglios, câncer, trombose, insuficiência renal, processos inflamatórios ou marca passo devem ter cuidado com este procedimento. As mulheres grávidas devem conversar com seus médicos sobre o assunto. Para resultados mais satisfatórios, recomenda-se uma sequência de dez sessões, feitas três vezes por semana.

A drenagem linfática não eliminará totalmente a celulite e flacidez, mas promove melhora acentuada no aspecto da pele. E proporciona enorme bem-estar. Procure clínicas estéticas devidamente registradas e com profissionais no assunto.

