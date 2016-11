Comando Militar da Amazônia realiza operação Machifari e ações sociais em Manacapuru e Iranduba

O Exército Brasileiro realizou a operação Machifari III, no período entre os dias 14 e 18 de novembro nos municípios de Manacapuru e Iranduba. Aproximadamente mil homens da 16ª Brigada de Infantaria de Selva participaram da operação, que contou com ações sociais e treinamento, organizada para o exercício de adestramento avançado do Comando Militar da Amazônia (CMA).

O exercício teve por finalidade realizar a capacitação de brigadas e organizações militares para o emprego em combate. Fato que envolve planejamento e preparação específica da força terrestre para operação no ambiente amazônico. Os deslocamentos fluviais, aéreos e rodoviários se iniciaram no dia 7 de novembro, com tropas mobilizadas das cidades de Tabatinga, Tefé e Manaus, no estado do Amazonas; e de Boa Vista, no estado de Roraima.

Dentre as ações realizadas estão: o ataque fluvial e o investimento realizado pelo 17º Batalhão de Infantaria de Selva, na localidade de Manacapuru; a marcha para o combate do 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, na rodovia AM-070 (que liga Manacapuru a Iranduba); e o assalto aeromóvel realizado pelo 1º Batalhão de Infantaria de Selva, em Iranduba, com apoio de aeronaves do 4º Batalhão de Aviação do Exército, na região de Manápolis.

No dia 17 de novembro foi realizada uma ação cívico-social, nas proximidades do Estádio Gilbertão, em Manacapuru, onde foram realizados atendimentos médicos e odontológicos, além de atividades educacionais e de recreação para as crianças.

Com informações da assessoria