Comando do Cetam e da SNPH mudam de mãos a pedido de David Almeida

Nesta terça-feira (16) o Diário Oficial do Estado publicou as exonerações de Joésia Moreira Julião Pacheco e Walfrido de Oliveira Silva Neto, presidentes do Centro de Educação tecnológica do Amazonas (Cetam) e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), respectivamente. As mudanças fazem parte das trocas anunciadas pelo governador interino David Almeida (PSD).

Eles serão substituídos pelo ex-secretário estadual de educação, Algemiro Ferreira Lima Filho, que assume o Cetam, e por Alonso Oliveira de Souza, que passa a comandar a SNPH.

Algemiro foi Secretário de Educação até a última semana, quando o governador interino, David Almeida, anunciou uma reforma no secretariado estadual. A edição desta terça-feira (16) também formalizou a nomeação de Hamilton Casara para a diretor da Agência de Defesa Florestal e Agropecuária (Adaf), que já havia sido anunciado para a pasta na semana passada.

A dança das cadeiras também atingiu o segundo escalão da Secretaria de Estado da Produção Rural, com exoneração de Marco Antônio Menezes Petillo, do cargo de secretário adjunto . Em seu lugar, assume Antônio Fernandes Fontes Vieira.

A mudanças também atingiram a Casa Civil, onde vários assessores e consultores também tiveram seus nomes publicados na lista de exoneração.

Raphael Sampaio

EM TEMPO