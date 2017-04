Comando de Policiamento Metropolitano intensifica ações na avenida Djalma Batista

A Polícia Militar do Amazonas tem inibido a incidência de crimes na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus, região de forte comércio, portanto de grande trânsito de pessoas, por meio da intensificação do policiamento naquela via. Policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atuam nos bairros daquela região da cidade, foram direcionados para este reforço do policiamento.

As ações fazem parte do planejamento estratégico do alto comando da instituição e estão sendo colocadas em prática pelo Comando de Policiamento Metropolitano (CPM).

O remanejamento do policiamento da 22ª Cicom para a área da Djalma Batista é uma estratégia da PM feita junto da comunidade, afirmou o subcomandante geral da PM, coronel Walter Cruz. “A Polícia Militar atua na mancha criminal, onde acontece o maior número de crimes, como roubos e furtos, mas a atuação do policiamento da 22ª Cicom foi resultado de reuniões com a comunidade e comerciantes e isso tem dado certo para a redução de crimes”, afirmou o coronel Walter Cruz.

A corporação atua na modalidade de policiamento com motos e viaturas em toda a extensão da Avenida e nos dois sentidos da via. Os Pontos de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCVs) são previamente agendados. Esses pontos são locais aonde os policiais se posicionam, de fácil visualização e contato com as pessoas que visitam a rede de comércio, as faculdades e shoppings que estão localizados no percurso da Djalma Batista.

Para o comandante do CPM, tenente-coronel PM Cláudio Silva, o policiamento ostensivo na Djalma Batista já ocorre há mais de um mês e os crimes como roubos e furtos de celulares e de bolsas de passageiros de ônibus não foram mais registrados naquele local. “A dupla de policiais fica em frente aos pontos de ônibus, onde transita a maioria das pessoas, os que chegam á avenida para ir para a faculdade, ir ao shopping e os que esperam a condução para voltar para casa”, disse o oficial.

O policiamento na Djalma Batista começa no mesmo horário de início do funcionamento do comércio e vai até a noite, por volta das 22h. Posteriormente o policiamento é realizado por meio de viaturas da 22ª Cicom. Aos sábados e aos domingos o policiamento é realizado por policiais que atuam no sistema de Gratificações de Trabalho Extras (GTE), afirmou Cláudio Silva.

A população tem contribuído na atuação do policiamento, como no dia 4 de março, onde o infrator Aldair Costa da Silva, 23, roubou uma mulher com uma arma caseira na Avenida Djalma Batista, na parte do bairro Chapada. As pessoas que viram a ação criminosa acionaram os policiais que estavam ali próximo e prenderam o homem ainda com os pertences da vítima, quando ele fugia pela Avenida Constantino Nery. O celular da vítima foi recuperado e a arma caseira, calibre 28, com duas munições, apreendida. O infrator foi apresentado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde fica a delegacia da Polícia Civil que atua naquela área.

Para acionar os policiais que atuam na área da Djalma Batista, basta utilizar os telefone 190, da Polícia Militar, e 9 88421608, da 22ª Cicom, comandada pelo Capitão PM Carlos Esteves.

Com informações da assessoria