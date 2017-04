Comandante Militar da Amazônia recebe o título de Cidadão do Amazonas

O general de Exército Geraldo Antônio Miotto, atual Comandante Militar da Amazônia (CMA) é o mais novo cidadão amazonense. O título foi entregue nesta terça-feira, 04 de abril, no Plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), com a presença do vice-governador Henrique Oliveira, que reforçou a importância da parceria entre o Governo do Estado e as Forças Armadas, que tem garantido ajuda humanitária e segurança para a população.

“Uma homenagem como essa é mais do que merecida, mas não só à figura do general, mas às Forças Armadas em geral que são grandes aliadas do nosso Estado, combatendo o tráfico de drogas nos rios, guardando nossas fronteiras e levando serviços de saúde e humanitário para as populações mais afastadas do Amazonas”, disse Henrique Oliveira. Hoje, em torno de 9,5 mil homens do Exército fazem a segurança nas fronteiras do Estado.

Com uma carreira longa, iniciada ainda nos anos 70, Miotto foi promovido ao posto atual de Comandante Militar da Amazônia em 31 de março de 2016. “Sinto-me muito honrado em receber esse reconhecimento que estendo para todas as forças, que juntas apoiam os governos e se fazem extremamente necessárias, principalmente na nossa querida Amazônia”, afirmou.

A honraria concedida ao comandante foi proposta pelo deputado estadual Belarmino Lins. “Nossa homenagem ao general Miotto é bastante justa por reconhecermos sua dedicação e seu trabalho, bem como sua inegável contribuição ao desenvolvimento da nossa região, causa que abraçou com grande determinação em sua carreira militar”, disse Belarmino a propósito da homenagem ao titular do CMA.

Com informações da assessorias