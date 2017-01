Coronel David Brandão é nomeado comandante da PM

O coronel David de Souza Brandão foi nomeado novo comandante-geral da Polícia Militar (PM) e substitui o coronel Augusto Sérgio Farias, que estava no cargo desde junho de 2016. A mudança foi feita pelo governador José Melo nesta segunda (16).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não se pronunciou sobre o assunto. Mas há a informação de que a troca de comando acontece na próxima quinta-feira (19).

Segundo fontes do governo local, há uma avaliação dentro do sistema de segurança que indica que Pereira teve uma atuação “apática” desde o início da crise penitenciária do Estado, nos dois primeiros dias de janeiro. O comandante, por exemplo, não foi ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) durante a rebelião, que terminou com 56 mortos.

Por meio de nota, o Governo confirma a mudança de comando mas dá detalhes sobre a saída de Augusto que, em dois anos, foi o quarto comandante a assumir o cargo no Amazonas.

Para o cargo de subcomandante foi nomeado o coronel Walter Rodrigues da Cruz. O coronel Domingos Sávio de Souza fica no cargo de Chefe do Estado Maior da Polícia Militar. As mudanças serão formalizadas com a publicação no Diário Oficial do Estado desta segunda, que circula amanhã.

Perfil do comandante

O novo comandante-geral da PM é formado em Direito, possui especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública e em Trânsito Urbano e Rodoviário e tem formações realizadas nas Polícias Militares de São Paulo, Bahia e Alagoas.

Coronel Brandão chega ao Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas após 29 anos de trabalho pela corporação. Ele ingressou na PM em 1988 e desde 2014 ocupava o cargo de secretário Executivo Adjunto da Casa Militar do Governo do Amazonas. Antes disso, Brandão foi chefe da assessoria de segurança institucional do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), comandante da Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a parte de bairros da zona Sul, como Aleixo, São Francisco, além de comandante da Companhia de Trânsito do Batalhão de Trânsito da PM.

Marcelo Brandão

Agência Brasil e assessorias