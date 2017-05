Com Weverton inspirado, Princesa enfrenta Atlético em Rio Branco

Na tarde deste domingo (28), às 18h (de Manaus), no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), o Princesa do Solimões entra em campo para encarar o Atlético-AC pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E para o surpreender o principal adversário do time amazonense dentro do grupo A1, o Tubarão do Norte contará com a boa fase do atacante Weverton, que pegou gosto por fazer gol e balançou as redes adversárias três vezes nos últimos dois jogos.

Em sua segunda temporada com a camisa do Princesa do Solimões, o baixinho vive seu melhor momento dentro do clube. No domingo passado (21), na estreia do time alvirrubro na última divisão nacional diante do Real Desportivo-RO, no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (AM), ele marcou duas vezes e, três dias depois (24), pela semifinal do Campeonato Amazonense, contra o Nacional, guardou mais uma bola na rede.

“Só agradecer a Deus pela fase que estou passando, pela semana que eu fiz no Princesa, acho que foi a melhor desde quando cheguei no clube. Graças a Deus pude fazer os gols para ajudar minha equipe. É sempre bom fazer os gols, ainda mais contra o Nacional. Agora é focar no jogo de domingo (hoje) pelo Brasileiro, que é um jogo importante. Acho que o jogo mais difícil para gente vai ser esse, fora, diante do Atlético”, avalia Weverton.

Coincidentemente ou não e para a sorte da torcida alvirrubra, o atacante atravessa sua melhor fase dentro do Princesa justamente no momento em que o meia e principal nome da equipe, Michell Parintins, não renovou contrato e se desligou do clube. Apesar de ter características diferentes do antigo camisa 10, Weverton assumiu a responsabilidade e se tornou o homem das bolas paradas no Tubarão. Agora, é ele quem cobra faltas, escanteios e pênaltis. E os três anotados por ele saíram justamente desta forma.

“Eu também sempre bati as bolas paradas, mas o Michell era o cobrador oficial. Agora, como ele saiu, o professor me deu total liberdade, total confiança para eu pegar a bola e bater. Graças a Deus os gols estão saindo e eu estou podendo ajudar minha equipe. É uma responsabilidade grande, ainda mais na hora do pênalti, mas estou tendo tranquilidade, sabedoria e estou fazendo os gols. Espero fazer mais”, explica o atacante.

Para esta partida, o técnico Alberone deve repetir a escalação do primeiro jogo na Série D. Sem poder contar com o zagueiro Pastor e o lateral-esquerdo Gelvane, ele segue com Baé ao lado de Eric e com Leozinho improvisado na esquerda. O atacante Imperador, expulso contra o Real Desportivo também é desfalque.

Apesar de ser apenas a segunda rodada da Série D, o jogo é de fundamental importância para as equipes, já que ambas venceram seus primeiros jogos e, quem triunfar nesta tarde, praticamente encaminha a classificação à segunda fase.

André Tobias

EM TEMPO