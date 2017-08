Com várias passagens pela polícia, cadeirante é suspeito de tráfico no São José

Polícia Civil afirma que beco Roraima, no São José, é uma área vermelha de difícil acesso – Michael Dantas

Mesmo sendo paraplégico e ex-presidiário, Thiago Alves da Silva é suspeito de continuar envolvido com o tráfico de drogas, no perigoso beco Roraima, bairro São José 1, Zona Leste. De acordo com o delegado Pablo Geovanni, titular da 3ª Seccional Leste no mês passado, uma pessoa, que pediu para não divulgar o nome, denunciou no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) que um cadeirante estava vendendo entorpecentes no local.

“Não temos certeza se é ele ou não, pois o Thiago é conhecido no beco, por ter toda uma família envolvida no tráfico de drogas. O beco já é conhecido da polícia por ser uma área vermelha e de difícil acesso. Em 2013, uma investigação minha culminou na prisão do Thiago, mas atualmente temos muitas denúncias de tráfico no local e não especificamente do cadeirante”, informou o delegado Pablo Geovanni.

Leia também: Cadeirante envolvido com o tráfico é executado a tiros na Alvorada

De acordo com informações de processos do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Thiago tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, quando ele foi preso pelos policiais militares da Força Tática em 2013. Na época, os policiais alegaram que a família de Thiago estava envolvida com o tráfico de entorpecentes há 30 anos no local. O cadeirante ainda não foi julgado pelos crimes. Ele estava em prisão domiciliar desde então, mas, em janeiro deste ano, teve a prisão relaxada pela juíza Rosália Sarmento.

Conforme policiais civis, o beco Roraima é conhecido por ter uma geração de traficantes que comandam o local e passam a venda de drogas para os familiares. O local é de difícil acesso, por ter várias rotas de fuga e de esconderijos que são utilizadas pelos traficantes antes que a polícia consiga entrar no local. A última operação realizada no beco foi em 2014, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. “O Thiago é conhecido por ser filho da Maria Garrafa, uma mulher que já foi presa por tráfico de drogas”, disse o policial.

EM TEMPO

Leia mais:

“Milagre”: abordagem policial faz cadeirante andar na Zona Norte

‘Novo milagre’: abordado pela PM, mudo volta a falar

Em Maués, cadeirante invade hospital e atira em suspeito de matar amigo