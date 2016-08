Com três perfurações à bala, cadáver de homem é encontrado na Cachoeira Alta do Tarumã

O corpo de um homem até o momento não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (25), às margens da Cachoeira Alta do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Populares encontraram o cadáver por volta das 8h e acionaram o Centro Integrado de Operações (Ciops). A vítima tinha três perfurações de arma de fogo pelo corpo.

“Fomos acionados pelo Ciops. Eles nos repassaram que um cadáver havia sido encontrado por populares. Quando chegamos ao local constatamos o fato e informamos ao IML”, disse o Soldado Walfran de Lima, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme o Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo, os tiros atingiram o joelho esquerdo, a coxa direita e a cabeça da vítima. O cadáver está na sede do órgão, onde aguardará a identificação de familiares.

Peritos do Instituto Criminalística (IC) estiveram no local juntamente com a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Até o momento, a autoria e a motivação seguem desconhecidas pela polícia. O crime será investigado pela DEHS.

Por equipe EM TEMPO Online