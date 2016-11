Com trabalho autoral, Leka Denz será uma das atrações do Luau Briza, no Caldeira, nesta quarta

Ela está chegando! A cantora e compositora Leka Denz desembarca em Manaus para apresentar ao público amazonense o trabalho da nova fase, em carreira solo. Uma das atrações do ‘Luau Briza – Dois palitos e uma chama cultural’, nesta quarta-feira (9), no Bar Caldeira, a gaúcha radicada em Roraima fará participação especial nos shows das bandas Os Tucumanus, do Amazonas; e Jamrock, também de Roraima.

Na ocasião, Leka interpretará ‘Barco dos Sonhos’, canção que representa o início do trabalho como compositora. “O show no Caldeira marca a nova fase, onde quero trabalhar principalmente com as músicas que escrevo”, afirma a cantora, que vem morar em Manaus a partir de 2017, com projeto de gravar o primeiro disco solo. “Mas quero continuar sendo intérprete das lindas composições que nascem no Norte”.

Na bagagem, a artista traz experiências importantes como a turnê em dez estados da Amazônia Legal, por meio do ‘Sesc Amazônia das Artes’, como vocalista do Regiojazz. Ela esteve à frente do grupo durante três anos.

Em 2016, a cantora foi selecionada para participar do Festival de Música, Cidade, Canção (Femucic), promovido pelo Sesc Maringá – PR, interpretando a música ‘A Dama do Baralho’, de Neuber Uchôa; e acompanhada do maestro amazonense Jason França. A dupla foi a única representante da região Norte nesta edição. “Muito significativo ir para o Femucic com esta canção do Neuber Uchôa, um dos ícones da música roraimense”, destaca.

Outro ponto alto na carreira de Leka foi a participação, em 2015, do Rupununi Jazz and Arts Festival, na Guiana Inglesa; evento que reúne artistas de diversos países. Ela conquistou, ainda, primeiro lugar no Festival Canto Forte, interpretando a música ‘Lindo’, de George Farias e João Aroma; e no Festival do Servidor do Estado de Roraima, com ‘O Sol e Eu’, parceria com o Ben Charles e Jordana Xavier.

O ‘Luau Briza – Dois palitos e uma chama cultural’ vem com a proposta de unir talentos artísticos do Amazonas e Roraima em um festival chamado BR-174, apelidado de Briza. O evento também terá participação da banda Pusanga, do Amazonas; e iniciará às 21h. O acesso é gratuito.