Com total domínio, Seleção Brasileira feminina goleia Bolívia na Arena da Amazônia

Em ritmo de jogo-treino, Seleção Brasileira goleia Bolívia por 6 a 0, em amistoso internacional de futebol feminino. A partida ocorreu na noite deste domingo (9), na Arena da Amazônia, em Manaus.

O Brasil começou arrasador em cima da Bolívia. Aos dois minutos, Beatriz cruza pela tua turma tudireita, toca na zagueira e sai pela linha de fundo. Dois minutos depois, Marta cruza pela esquerda e a zaga boliviana tira a bola da área.

Aos seis minutos, cobrança de falta do lado esquerdo, Francielle cobrou com categoria no canto direito, 1 a 0. A Seleção Brasileira dominava completamente a partida e adversária não conseguia chegar ao ataque. Aos 12 minutos, Tamires recebe sozinha e de frente para gol a goleira evita o gol. Na sequência, Marta cruza pela esquerda e Cristiane perdeu o gol de cabeça. Aos 17 minutos, pela esquerda triangulação com Tamires que passa Marta e toca com categoria para deixar Beatriz sozinha e perder o gol. Um minuto depois, bola na área, Marta chuta e a zagueira tira na linha do gol, no rebote Francielle chutou e a bola bateu no travessão.

Aos 24 minutos, pela esquerda Francielle cruza e Cristiane sobe para marcar de cabeça, 2 a 0.

A Bolívia chegou pela primeira vez com perigo aos 41 minutos. Em cobrança de falta, Zaneth bate do lado direito da goleira que defende sem dificuldades.

Aos 44 minutos, Marta cruza pela esquerda para grande área, que no bate rebate dá zaga, sobra para Cristiane perder o gol. Aos 46 minutos, na sua primeira jogada pela direita, Marta recebe a bola e de perna canhota coloca no canto direito para marcar, 3 a 0.

Mal começou o segundo tempo, aos dois minutos, Cristiane cruza pela direita e Rosana, que entrou no intervalo quase marcou de cabeça. Um minuto depois, pela esquerda Tamires toca para Marta na grande área e deixa Gabriela na cara do gol para chutar e perde a chance de ampliar.

Aos oito minutos, pela esquerda Cristiane cruza pela esquerda e Marta passa dá linha da bola e perde o tento na pequena área.

Aos 12 minutos, Marta cruza pela direita, a bola passa pela área e encontra a zagueira Bruna para marcar, 4 a 0.

Aos 19 minutos, Marta arranca pela esquerda e cruza, a bola bateu na zaga e entra, 5 a 0. Depois de fazer um placar elástico, as meninas do Brasil diminuíram o ritmo, mas principalmente pela varias mudanças da treinadora Emily Lima, que sacou as estrelas Marta e Cristiane. Aos 40 minutos, jogada pela direita, a zaga dá Bolívia rebate mal e sobra para Thaísa chutar rasteiro para ampliar, 6 a 0.

Paulo Rogério

