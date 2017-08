Com temáticas diferentes, motel promete tirar casais da rotina em quatro paredes

Suíte do Motel In Passion 50 tons de cinza -foto: Divulgacao

Uma das preocupações do relacionamento a dois, é perceber que a frequência em que se faz sexo não é a mesma do começo do romance. Por isso fugir da rotina, com acessórios, cosméticos eróticos de sabores e texturas diferentes, brinquedinhos estimulantes, são artifícios que fazem os casais se reconquistarem a cada dia.

Seguindo essa linha de diversificar e apimentar a relação de casais apaixonados, o motel InPassion, situado na Avenida do Futuro, nº 485, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, resolveu inovar na decoração e nas temáticas diferenciadas das suítes, que garantem sensualidade e erotismo na hora do prazer.

Nas acomodações da suíte “50 Tons de Cinza”, inspirada no livro de E.L James, o sadomasoquismo é o carro-chefe. O espaço foi criado e pensado semelhante ao famoso quarto vermelho da história. Ainda com suporte para suspender, amarrar, extensor de pernas e braços, e até algemas para instigar o encontro.

“A ideia da suíte “50 tons de Cinza” surgiu próximo ao Dia dos Namorados, e na mesma época em que o filme foi lançado nos cinemas. Unimos o útil ao prazeroso e lançamos a suíte toda decorada com tema sadomasoquista. Era para ser só no período comemorativo da data, mas o quarto foi tão bem aceito, que continuamos com ele disponível e fizemos mais duas suítes temáticas que os casais adoram!”, explica a gerente Larissa Braga.

Suíte Mil e Uma Noites no Motel In Passion -foto: Divulgação

A suíte “Mil e Uma Noites”, por exemplo, destaca-se com tendas feitas de tecidos coloridos, relacionadas com as histórias do Oriente Médio. Para completar, a cama possui (muitas) almofadas com tapeçaria persa, tudo para remeter aos palácios árabes. Já a ousada suíte “Fetiche”, oferece uma variedade de acessórios, vibradores, consolos, sex toys, géis, óleos que esquentam e esfriam, capazes de realizar todos os desejos de quem usa.

“Já estamos trabalhando neste segmento há seis anos, e esperamos que as pessoas, sejam casais ou não, experimentem as sensações que os ambientes podem proporcionar”, disse Larissa.

Suíte Fetiche no Motel In Passion -foto: reprodução

