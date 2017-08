Com técnicas para contar boas histórias e influenciar pessoas, ‘Storytelling Experience’ chega a Manaus

O Storytelling Experience será realizado nos dias 2 e 3 de setembro no ESB – Fotos: Divulgação

Pela primeira vez no norte do país, os especialistas Mauricio Duran e Flávia Travagline vão ensinar a arte de contar histórias. Eles garantem que no “Storytelling Experience”, apontado pelos profissionais como muito mais que um treinamento ou um curso, os participantes vão aprender as técnicas para contar boas histórias, influenciar pessoas e estabelecer uma conexão com o interlocutor.

O idealizador do Storytelling, coach e especialista em aprendizagem criativa, Mauricio Duran, tem vasta experiência com educação e desenvolvimento humano e acredita que, quem se comunica com criatividade se destaca em qualquer área de atuação. Ele garante que a metodologia é capaz de contribuir para que profissionais de qualquer profissão possam desempenhar suas atividades. “As histórias são a melhor maneira de se comunicar e transmitir emoção”, destacou.

O curso traz na sua programação oficina de teatro e atividades práticas

A jornalista Flávia Travaglini, especialista em comunicação corporativa e formação de porta voz, também participa do treinamento.

Além de ensinar as técnicas de contação de histórias, o Storytelling traz na sua programação oficina de teatro e atividades práticas que contribuem para superar e aprimorar a desenvoltura na comunicação e alcançar o estado de excelência, imprescindível para o que o resultado da comunicação eficaz.

O Storytelling Experience será realizado nos dias 2 e 3 de setembro no Instituto de Ensino Superior Brasileiro (ESB), localizado no Millenium Shopping, na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul. Mais informações no site storyx.com.br ou pelo número: (92) 99198-9147.

Com informações da assessoria

