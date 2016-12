Com teatro, coral e dança, “melhor idade” participa de auto de natal

Em celebração ao término de mais um ano de atividades e comemoração à chegada do Natal, os alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro misturam criatividade, talento e dinamismo nas apresentações do auto de Natal, que acontece no Centro Estadual de Convivência do Idoso. Dança, teatro e coral fazem parte do espetáculo que será apresentado nesta terça-feira (6), a partir das 19h, com entrada gratuita e classificação livre. A realização é do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura.

Na abertura do evento, o coral, formado por integrantes de 60 a 92 anos, interpretará canções natalinas conhecidas, entre elas, a popular “Noite Feliz”. O professor e coordenador do coral, Paulo Oliveira (63), ressalta a importância de um evento cultural como esse. “O Natal é época de confraternização, paz e amor. O país está passando por tempos difíceis devido à crise e eventos como esse são essenciais para resgatar a alegria dos cidadãos de bem”, afirmou Paulo.

O espetáculo teatral “O milagre da vida” trará em cena a história bíblica que marca o verdadeiro significado do Natal, o nascimento do menino Jesus. Por meio de uma releitura encenada por jovens e idosos, unindo a tradicional história com o tempo presente, a peça trará toda a magia do Natal com os principais personagens bíblicos, entre eles, Maria e José, resgatando a verdadeiro simbolismo do período.

Para a professora e diretora desse espetáculo Erismar Fernandes (37), a inspiração para essa apresentação não é apenas mostrar o resultado do trabalho de todo o ano, mas poder mostrar que o Natal acontece de forma atemporal. “Natal é a época de renovarmos as esperanças, mas não podemos fazer com que isso possa acontecer apenas ao final do ano. O intuito dessa peça teatral é mostrar que o Natal pode acontecer em qualquer época, através do amor ao próximo e da esperança por dias melhores”, declarou a professora.

Nas apresentações de dança, o público pode esperar muitas surpresas e um verdadeiro show de longevidade. No primeiro momento, o grupo da melhor idade levará toda sua alegria, com celebração à Maria, mãe do menino Jesus, e ainda com samba, valsa e dança do ventre em ritmo natalino. Para finalizar as apresentações, coreografias de dança de salão, xote, funk e dance prometem contagiar aos espectadores.

O professor de dança Reginaldo Brito (44), convida toda a comunidade para que possa comparecer e prestigiar os alunos, que superaram suas limitações por meio de ritmos dançantes e ainda esbanjam muita saúde ealegria.

