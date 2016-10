Com sintomas de embriaguez, homem colide carro contra poste na avenida Autaz Mirim

Na manhã deste sábado (29), Raimundo Ediel perdeu o controle do veículo que conduzia, modelo Renault Clio Sedan de cor prata, placa JXU 6068, e chocou-se com um poste na avenida Autaz Mirim, no sentido São José-Armando Mendes, Zona Leste, próximo ao supermercado Atacadão. Mesmo com a força da batida, ele não sofreu ferimentos.

Conforme o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o fato aconteceu por volta de 7h40, ao lado de um ponto de ônibus, mas, como não havia testemunhas no momento do acidente, não foi possível obter os detalhes circunstanciais do fato.

O poste ficou inclinado e ameaça desabar, mas, mesmo assim, usuários do transporte público por ali continuam aguardando o ônibus na parada para irem a seus destinos.

Procedimento

O condutor não sofreu ferimentos graves e foi detido por policiais militares, que transitavam próximo ao local do acidente. Segundo o Manaustrans, Raimundo Ediel apresentava sintomas de embriaguez e foi levado para o 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no São José I, também na Zona Leste.

Raimundo Ediel responderá por danos ao patrimônio coletivo e embriaguez ao volante. Danificar propriedade pública como postes, semáforos e orelhões em acidentes de trânsito sai caro. A Justiça aciona o motorista envolvido nos acidentes e cobra pelos consertos, que podem custar até R$ 10 mil.

