Com show marcado para Manaus, Banda Aviões do Forró vira alvo de investigações da Polícia Federal

Com show previsto para o próximo domingo (23) em Manaus, pela turnê ‘Aviões Private’, o grupo cearense Aviões do Forró vira alvo de investigações durante a operação ‘For All’, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e Receita Federal do Brasil (RFB), cujo intuito é desarticular fraudes em declarações de Imposto de Renda (IR), lavagem de capitais, falsidade ideológica e associação criminosa.

A operação foi desencadeada na manhã desta terça-feira (18), com o cumprimento de 76 mandados judiciais, sendo 32 de condução coercitiva e 44 de busca e apreensão, nas cidades de Fortaleza e Russas, no Ceará, e Souza, na Paraíba. Cerca de 260 policiais federais e 35 auditores fazem parte da ação policial.

Em comunicado, a PF informou que as investigações apontam que há indícios de que os integrantes da organização procuravam fugir da cobrança de tributos fornecendo dados falsos ou omitindo dados relevantes em declarações de IR pessoa física e jurídica. A Justiça Federal também decretou o bloqueio de imóveis e a apreensão de veículos pertencentes a pessoas ligadas ao grupo.

Segundo a PF, as medidas judiciais cumpridas durante a operação ‘For All’ têm por finalidade buscar a responsabilização das pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo empresarial e possibilitar que a RFB se abasteça de elementos suficientes permitindo uma real avaliação dos possíveis tributos sonegados.

A instituição divulgou, ainda, que o grupo adquiria bens, como veículos e imóveis, sem declarar ao Fisco. Foram encontradas divergências sobre valores pagos a título de distribuição de lucros e dividendos, movimentações bancárias incompatíveis com rendimentos declarados, paramentos elevados em espécie, além das diversas variações patrimoniais a descoberto.

Portal EM TEMPO