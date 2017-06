Com show de forró e danças folclóricas, arraial em shopping encerra nesta quarta

O Arraial do Amazonas Shopping encerra nesta quarta-feira (28) e quem for conferir o último dia de programação poderá assistir a apresentação da Quadrilha Explosão na Folia e o show de forró do Trio Xote com Pimenta. Além disso, os visitantes poderão experimentar as comidas típicas da época, como tacacá, canjica, bolo de milho, entre outras delícias. Tudo preparado pelos restaurantes do centro de compras. O Arraial acontece na Praça do Eventos. A apresentação da festa é conduzida pelo humorista Puqueca Di Caprio.

Abrindo a programação do último dia de Arraial terá a apresentação da Quadrilha Explosão na Roça, às 19 h. Em seguida, das 19h30 até 21h, o Trio Xote com Pimenta promete colocar o público para dançar ao som do tradicional forró pé de serra.

No Arraial também tem brincadeiras para a garotada, nas barracas de pescaria, jogo de argola, entre outras atividades. O Lar das Marias, entidade sem fins lucrativos que abriga e apoia mulheres do interior do Amazonas com câncer, também está com um stand no local, vendendo itens de artesanatos confeccionados pelas próprias internas, como guardanapos, toalha de banho e mesa, além de objetos de decoração.

Os clientes podem aproveitar ainda o último dia da promoção dos baldes de pipoca personalizados dos bois Garantido e Caprichoso. Para participar da promoção, basta acumular R$ 250,00 em compras nas lojas do shopping e trocar as notas fiscais por um balde, na barraca montada no Arraial.

Com informações da assessoria