Com Sasha Meneghel na passarela, grife Coca-Cola encerra SPFW

Celebridades roubaram todos os holofotes da passarela do último desfile desta temporada da São Paulo Fashion Week.

Sasha Meneghel, o medalhista olímpico Arthur Nory, o cantor Di Ferrero, do NxZero e a atriz global Carol Oliveira apresentaram peças em tricô canelado, moletom e jeans da grife Coca-Cola na noite desta sexta-feira (28).

Jeans, aliás, foi a estrela da maioria dos looks, tanto em versões mais lavadas como as mais cruas. Houve formas japonesas como quimonos e amarrações em calças e saias, e shorts curtíssimos ganharam aplicações metalizadas.

As calças amplas e jaquetas jeans foram tingidas de prata e peças foram pichadas com o logo da marca.

Do Japão vieram também as formas ‘oversized’ (acima do tamanho) em casacos bastante parecidos com os desfilados pelas marcas Balenciaga e Vetements.

A Coca-Cola Clothing volta a desfilar depois de quatro temporadas, mas ainda conectadas com o estilo de ‘streetwear’ que os fez famosos.

No final da apresentação, todas as modelos entraram na passarela com moletons vermelhos bordados.

Por Folhapress