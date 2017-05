Com rosas e música, PMs homenageiam mães no Centro de Manaus

Quem passou pela avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, na manhã deste domingo (14), foi surpreendido com uma ação especial da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) em homenagem às mães que estavam no local.

A ação, que começou às 8h, na feira de artesanato, e se estendeu até às 10h, contou com 70 PMs, que distribuíram flores e tocaram muita música para público presente.

O comandante-geral da PM-AM, coronel David Brandão, contou que mais de 100 rosas foram entregues às mães, em uma ação comemorativa ao Dia das Mães.

“Escolhemos fazer aqui na Eduardo Ribeiro por conta da grande movimentação mesmo, para prestigiar essas mães e famílias que vieram aqui para a feira. Trouxemos a banda e tocamos músicas do Roberto e do Erasmo Carlos e todas ficaram emocionadas” disse.

Laize Minelli

EM TEMPO