Com risco de desabamento, casa é interditada no bairro da União

Em risco de desabamento, uma casa de alvenaria localizada na rua Beira Rio, bairro da União, Zona Centro Sul de Manaus, mobilizou a Defesa Civil na tarde desta terça-feira (17). A residência de dois andares cedeu devido ao rompimento das bases. Nenhum dos nove moradores ficou ferido.

De acordo com o técnico da defesa civil, Elias Araújo, a casa tem problemas na construção. “Devido a lama acumulada no terreno e má colocação das bases, a casa não está suportando o próprio peso. A preocupação maior agora é com as pessoas e o bem estar delas”, avaliou.

O morador da casa, João Paulo Machado disse que há alguns dias já sentia que a casa estava cedendo. “Eu acordei de manhã com meu filho me chamando para mostrar o que havia acontecido, enquanto brincava. Passamos o resto do dia tirando os móveis, para tentar conservar o máximo que pudemos”, revelou João.

Leia também: Bosco Saraiva anuncia reforma de 9 delegacias em Manaus

O risco de desabamento também envolve outras duas casas ligadas ao terreno. A moradora Jéssica da Silva, de 24 anos, que mora em outra casa na área atrás da residência, fala de preocupação. “Estou de resguardo há 15 dias e não posso sair de casa. Se perdermos essa, não temos pra onde ir”, afirma.

A Defesa Civil afirmou que o engenheiro responsável foi encaminhado ao local para dar o diagnóstico final. Ele deve sinalizar se a casa será totalmente derrubada ou se há chances de recuperação da moradia. O órgão informou ainda que a informou a família está em processo de realocamento para uma nova moradia, enquanto o órgão avalia as condições da casa.

Nícolas Daniel Marreco

EM TEMPO

Leia mais:

Procurando emprego? Sine Manaus realiza seleção para vagas na Cidade Nova

Trio é preso em Tefé por assaltar mercadinho e planejar outros assaltos na cidade

O bairro do medo: em apenas uma rua, 4 homicídios foram registrados em 5 meses