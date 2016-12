Com RG falso, adolescente é detida antes de visita íntima em presídio

Uma adolescente, de 15 anos, foi apreendida, na manhã desta sexta-feira (23), após tentar entrar com uma identidade falsa na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada no bairro Puraquequara, Zona Leste da cidade. Segundo a polícia, ela tentava fazer uma visita íntima para o namorado que está preso na unidade. Entretanto, como é menor idade, ela tentou entrar usando a identidade de outra pessoa.

Conforme a Polícia Militar, a adolescente colocou a foto dela em cima da foto da dona da identidade, que ainda não teve o nome divulgado. No momento em que realizava o cadastro para entrar no presídio, os agentes penitenciários notaram que a identidade estava violada e acionaram os policiais.

Em depoimento, a menina afirmou que tentava fazer uma visita para o namorado, que não teve o nome revelado e está preso há alguns meses por tráfico de drogas.

A adolescente foi levada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) onde vai responder pelo ato infracional de uso de documento falso e falsidade ideológica. A menina prestou depoimento e vai responder pelo crime em liberdade.

Ana Sena

Portal EM TEMPO