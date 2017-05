Com reforço de 500 policiais nas ruas, SSP-AM registra noite sem homicídios em Manaus

Balanço parcial do primeiro dia de operação integrada dos órgãos de segurança pública do Estado mostra Manaus sem o registro de homicídios e crimes contra vida na noite de sexta-feira (12) e madrugada deste sábado (13). Nesse período, mais de 500 policiais e servidores atuaram nas ruas da capital, em operações integradas realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), polícias Civil (PC-AM) e Militar (PM-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em todas as zonas da cidade.

De acordo com o secretário de segurança pública, Sérgio Fontes, a presença dos órgãos do Estado nas ruas é uma das estratégias para a redução da violência na capital.

“Não vamos zerar os indicadores de crimes, mas com certeza estamos trabalhando para ter uma cidade mais tranquila. O aumento da violência é um problema enfrentado em todas as grandes cidades do País”, disse.

O comandante-geral da PM-AM, coronel David Brandão, explicou que o órgão deflagra nesse fim de semana as Operações ‘Águia’ e ‘Onça X’, com o objetivo de combater a criminalidade em toda cidade de Manaus e municípios da região metropolitana.

“A estratégia é intensificar o policiamento ostensivo a pé e motorizado nas áreas de maior incidência de roubos e furtos, bem como na fiscalização de ônibus do transporte coletivo urbano, com a execução das ações ‘Catraca’ e ‘Rota Segura’”, disse.

A PC-AM utiliza equipes para reforçar o trabalho nas unidades policiais e ações repressivas nas ruas da capital, principalmente na Zona Sul. “Estamos com 92 servidores realizando incursões em áreas consideradas de riscos, fazendo abordagens a veículos e pedestres, com o objetivo de reprimir ações criminosas”, disse o delegado-geral, Frederico Mendes.

O CBM-AM, de acordo com o comandante Fernando Junior, vai atuar na parte preventiva e fiscalização em casas de entretenimento noturno, como bares e casas noturnas. O órgão também reforçou o número de viaturas localizadas em pontos estratégicos para atender com mais rapidez as ocorrências.

As ações contam ainda com fiscalização no trânsito pelo Detran-AM, para coibir e autuar irregularidades nas ruas e dar apoio às ações de reforço policial, com barreiras em avenidas e fiscalização de cidadãos na condução de veículos.

Com informações da assessoria