Com recorde paralímpico, Brasil conquista ouro no revezamento 4 x 100 m

O Brasil conquistou nesta terça-feira (13) a sua décima medalha de ouro na Paraolimpíada do Rio.

Com direito a recorde dos Jogos, a equipe brasileira do revezamento 4×100 metros da classe T11-13 (para deficientes visuais) dominou a final da categoria e sobe ao lugar mais alto do pódio com a marca de 42s37.

O time foi formado pelos para-atletas Diogo Jerônimo Ualisson, Gustavo Araújo, Daniel Silva (com o guia Heitor Oliveira Sales) e Felipe Gomes (com o guia Jonas Siva).

A China ficou com a prata (43s05) e o Uzbequistão (43s47) completou o pódio.

Mais cedo, também no atletismo, Edson Pinheiro conquistou o bronze dos 100m rasos da classe T38 (para paralisados cerebrais).

O chinês Jianwen Wu ficou com o ouro e o australiano Evan O’Hanlon com a prata.

Por Folhapress