Com reajuste de quase 7,5%, teto do INSS deve ser de R$ 5.578 em 2017

O teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá subir dos atuais R$ 5.189,82 para R$ 5.578 no ano que vem, um reajuste de 7,48%, conforme o Orçamento de 2017 aprovado ontem pelo Congresso.

O aumento do salário mínimo também foi aprovado. O novo piso deve subir de R$ 880 para R$ 945,80.

Por lei, o salário mínimo tem reajuste maior, que considera a inflação mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Já os benefícios do INSS acima do piso recebem só a correção da inflação.

Porém, como o país não cresceu em 2015, o piso e as aposentadorias maiores terão só o reajuste da inflação.

O aumento do salário mínimo é definido por decreto presidencial, que costuma ser publicado nos últimos dias do ano.

Já o das aposentadorias só sairá no dia 11 de janeiro, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar a inflação de 2016.

O índice usado na correção dos benefícios é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

