Com R$ 13 mil no bolso, suspeito de roubar banco em Novo Aripuanã é preso enquanto preparava fuga

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (16), mais um suspeito do grupo envolvido no roubo de uma agência bancária, no município de Novo Aripuanã, na terça-feira (11). Daniel Oliveira da Silva, 27, foi encontrado, após denúncias, no município de Apuí, interior do Amazonas.

De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), com o suspeito foi encontrado mais R$ 13 mil, em notas de R$ 10. Ele também se preparava para uma fuga que tinha como destino o estado do Pará, no momento da prisão. O acusado foi encaminhado ao 71º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para medidas cabíveis.

Os outros suspeitos de participarem do assalto foram presos, na sexta-feira (14), após denúncias via telefone, de que no barco J. Cândido, no porto do município de Borba, se encontravam elementos suspeitos de efetuar o assalto ao Banco Bradesco.

Segundo o CPI, os policiais fizeram revista nos passageiros da embarcação e constataram que haviam três dos infratores: Rainer Felipe Viana, 26; Edson Duarte Lima, 38. Com os suspeitos foram encontrados mais de R$ R$ 1,7 mil em espécie, mais uma pistola calibre 38, de numeração BGA 330 com 12 munições intactas, dois carregadores e três celulares. O terceiro infrator Frank Uchoa Nei, 23, com este foi encontrado R$ 960 e um celular.

