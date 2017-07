Com público estimado em 10 mil, Festival Folclórico da Vila Prata encerra neste domingo

O evento encerra neste domingo (23) – Fotos: Divulgação/Convip

Neste fim de semana, sábado e domingo, dias 22 e 23 de julho, chega ao fim a 30ª edição do Festival Folclórico do bairro Vila da Prata, conhecido como o “Arraial do Campão”. O evento está sendo realizado, desde o dia 30 de junho, no campo do complexo desportivo da comunidade, localizado entre as ruas Voluntários da Pátria e Rubídio (antiga rua Santa Isabel), na Zona Oeste de Manaus. São estimados que até este domingo prestigiem o evento cerca de 10 mil pessoas

Durante esta 30ª edição da festa a organização planejou o repertório cultural com 47 danças folclóricas e nove bandas. Todos os equipamentos de palco, som, iluminação, banheiros químicos foram disponibilizados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Manauscult). Já os ônibus, utilizados para o transporte das danças e grupos folclóricos foi ofertado pelo Conselho Comunitário do bairro Vila da Prata (Comvip).

O presidente do Comvip, Crisanto Damião da Silva, disse estar satisfeito com o resultado positivo que o evento teve para a sociedade. “Muitas pessoas chegam até mim e elogiam, tanto a organização, quanto a qualidade e o valor dos comes e bebes comercializados durante o evento – que nesta edição foram vendidos abaixo do que nas edições anteriores. Isso foi um fator primordial para alcançarmos o sucesso com o público, principalmente entre a nossa comunidade”, informou.

Ainda segundo Crisanto, neste sábado haverá a apresentação de quatro danças folclóricas e mais o show da banda Balanço da Sanfona. Já no domingo (23), último dia do evento, as bandas 100% Abusado e Jardel Santo animaram o público. “As pessoas presentes também apreciarão o show da Ciranda Princesinha da Vila, que é da nossa comunidade e arrancará suspiros e aplausos de todos”, contou.

Premiação

Crisanto informa que a premiação do Concurso Cultural de Danças Folclóricas, que neste ano conta com a particpação de 47 grupos, será realizada no próximo sábado (29), a partir das 15h, na Escola Municipal Professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, também no bairro Vila da Prata, onde acontecerá a leitura das notas dos jurados.

“Na avaliação, o júri analisou e julgou critérios como indumentária, conjunto, peça teatral ou casamento, coreografia e originalidade baseada no histórico e na dança. Haverá premiação com troféus para primeiro e segundo colocados. Além disso, eles estarão automaticamente selecionados para participar do próximo festival em junho de 2018”, garantiu Crisanto Damião.

Histórico

Em meados de 1988, o Arraial do Campão surge como um dos principais festivais folclóricos de Manaus. A festa teve início na quadra da escola municipal Professor Joaquim Gonzaga Pinheiro, na rua Voluntários da Pátria, e aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de junho daquele ano.

Idealizado pelo então na época presidente do bairro, professor Raimundo Cavalcante, a festa surgiu como síntese de todas as tendências culturais do Estado, com várias brincadeiras e danças folclóricas, tais como: quadrilhas juninas, danças regionais, nacionais e internacionais, grupos infantis e o tradicional ritmo do boi bumbá fazendo alusão ao “dois pra lá e dois pra cá” dos bois de Parintins.

Na primeira edição do evento foram 21 apresentações de danças, sendo a maioria campeã de festivais folclóricos de Manaus naquela época. Todo o evento foi organizado pelos irmãos Hermes e D’haya Cavalcante que, na ocasião, integravam o Comvip. Três anos depois, em 1991 a quarta edição do evento foi recorde de apresentações com a participação de 60 grupos folclóricos.

