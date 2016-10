Com problemas de saúde, Arlindo Junior será homenageado por artistas na segunda noite do Boi Manaus

Ausente da programação do Boi Manaus 2016 por problemas de saúde, o cantor Arlindo Junior, um dos principais nomes do Boi-Bumbá no Amazonas, será homenageado durante a segunda noite do evento no Circuito Ponta Negra, no sábado (22). Os artistas Renato Freitas, Klinger Araújo, Prince do Boi e Junior Paulain comandarão o ‘Trio do Pop’, que percorrerá o circuito a partir das 21h45.

Segundo Renato Freitas, a festa será “um grande gesto de solidariedade e amizade” ao cantor. “O Arlindo não estará lá fisicamente, mas vamos tentar retratar um pouco do que com certeza ele iria fazer. Levar o carisma que ele tem para animar a galera que ama o boi, que ama o Caprichoso. Nós quatro além de fazermos uma homenagem a Manaus, vamos representar o Arlindo e todos os torcedores do Caprichoso”, comentou.

No repertório, os cantores apresentarão músicas interpretadas ao longo da carreira do ‘Pop da Selva’. Arlindo Junior está se recuperando de um problema pulmonar, segue internado no hospital em tratamento, mas passa bem.

Circuito Ponta Negra

Além do ‘Trio do Pop’, seis artistas e convidados se apresentarão nos trios elétricos na segunda noite do Boi Manaus 2016, no Complexo Turístico da Ponta Negra. Na mesma noite, farão seu show no palco do anfiteatro os bois de Manaus Corre Campo, Brilhante e Garanhão. A festa começará às 19h e seguirá até às 2h50.

A programação inclui os shows do grupo Carrapicho, Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Israel Paulain e a Batucada do Boi Garantido, David Assayag e Marujada do Boi Caprichos e Sebastião Junior. Os trios levarão os artistas que terão 45 minutos para se apresentarem pelo Circuito Ponta Negra. O ponto de partida dos trios será próximo à rotatória do Tropical Hotel.

Carlinhos Do Boi falou sobre a expectativa de voltar a se apresentar no Circuito Ponta Negra, na festa que comemora o aniversário da cidade de Manaus. “Dia 22 temos que fazer a festa para Manaus, essa cidade que precisamos tratar com muito carinho e respeito. O Boi Manaus é uma festa é maravilhosa, já faz parte da nossa cidade. E durante meu show, vamos dar a tradicional volta no trio, fazer o que galera gosta”, comentou.

Serviço

Próximo ao Anfiteatro da Ponta Negra, no calçadão, haverá uma área exclusiva para pessoas com mobilidade reduzida. O local tem capacidade para 60 pessoas.

Para a realização do Boi Manaus na Ponta Negra, algumas medidas foram tomadas, para permitir que os brincantes aproveitem a festa em segurança.

Todos os acessos à praia serão bloqueados e, a partir das 18h, nenhum banhista poderá permanecer dentro d’água ou na praia. A medida atende a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).