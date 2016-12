Com presença de ministro, Amazonas inicia mobilização contra mosquito da dengue

O Amazonas deu início à campanha nacional de mobilização contra o Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus – nesta sexta-feira (2). O evento foi realizado na Escola Estadual Áurea Pinheiro Braga, na Zona Oeste de Manaus, e contou com a presença de representantes do governo do Estado e prefeituras, Forças Armadas, Unicef, além do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

Para Barbalho, o dia de mobilização é o dia do convencimento. “É preciso declarar guerra ao mosquito. Uma guerra na qual a arma é a informação”, disse o ministro ao entregar as chaves dos veículos que serão usados em Manaus e Humaitá (distante 591 quilômetros da capital) para as ações de vigilância. Durante o evento, o ministro ainda participou da entrega de cestas básicas como parte da ajuda humanitária que a Defesa Civil do Amazonas deverá levar às populações dos municípios atingidos pela estiagem no Estado.

De acordo com o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, a partir desta sexta-feira, as ações da campanha de combate ao Aedes aegypti vão ser intensificadas em Manaus e nos 42 municípios em que foram detectadas a presença do mosquito. A estratégia é unir forças numa grande cruzada contra o mosquito que vai continuar nos dias seguintes com mobilização social, visita às casas e trabalho educativo para orientação à população.

